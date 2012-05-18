Нафта дешевшає на негативних статданих зі США

Світові ціни на нафту знижуються в ході торгів п'ятниці на несподівано слабкій макроекономічній статистиці зі США за індексом випереджальних показників за квітень та індексом ділової активності ФРБ Філадельфії за травень, повідомляє РИА Новости.

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 09.07 мск скоротилася на 0,3 долара, або на 0,32%, - до 92,26 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,21 долара, або на 0,2%, - до 107,28 долара за барель.

За даними організації Conference Board, індекс випереджальних економічних показників знизився на 0,1% минулого місяця, хоча очікувалося зростання на ту ж цифру.

Індекс ділової активності ФРБ Філадельфії несподівано впав у травні до мінус 5,8 пункту з 8,5 пункту в квітні. Таким чином, негативна динаміка зафіксована вперше за останні вісім місяців. При цьому аналітики чекали зростання індикатора до 10 пунктів.

"Ринок усе ще налаштований стримано. Всі стурбовані ситуацією в Європі, а статистика із США поки не вносить ясності щодо стану справ в економіці країни", - вважає гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), слова якого цитує агентство Bloomberg.