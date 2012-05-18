Кабмін не має інформації про порушення під час закупівлі бурових установок – Хорошковський

Кабінет Міністрів України не має інформації щодо будь-яких порушень під час закупівлі компанією «Чорноморнафтогаз» бурових установок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський, відповідаючи на запитання депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Остапа Семерака.

В.Хорошковський наголосив, що уряд не має права давати оцінку цьому питанню.

«Що стосується цих установок, то ви знаєте, що запити були підготовлені, в тому числі народними депутатами в правоохоронні органи України, які це питання вивчали, і на сьогоднішній день ми не маємо відповіді, що там є склад злочину», - сказав він.

За словами В.Хорошковського, якщо існує необхідність ще раз провести перевірку, то депутати мають підготувати відповідне звернення до Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року видання «Дзеркало тижня. Україна» опублікувало статтю, в якій йшлося про тендер компанії «Чорноморнафтогаз», на якому вона придбала за 400 млн дол бурову установку. Газета писала, що на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн дол. За даними видання, учасниками тендеру стали дві взаємопов'язані зарубіжні фірми.

Пізніше офіційні особи НАК «Нафтогаз України» стверджували, що решта суми (різниця у ціні у 150 млн дол.) буде витрачена на додаткові товари і послуги.

Міністр палива та вугільної промисловості Юрій Бойко назвав цю публікацію замовною.

Вчора, 17 травня, депутати О.Семерак і Сергій Власенко заявили, що екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко звернулася до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) з проханням розслідувати корупційні дії та відмивання коштів українськими високопосадовцями.

За словами С.Власенка, перевірка, яку провели народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина", виявила, що в результаті оборудки із закупівлею «Чорноморнафтогазом» бурових установок з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд грн.

У свою чергу, О.Семерак зауважив, що депутатам вдалося, хоча і з певними труднощами, але цілком законно, отримати всю тендерну документацію компанії «Чорноморнафтогаз» й офшорної компанії щодо закупівлі бурових установок.

При цьому народні депутати зазначили, що в оборудці задіяні офшорні компанії, які зареєстровані в Латвійській Республіці та у Великій Британії.

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