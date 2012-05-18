Ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень знизилися на 0,2%

З 11 по 18 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1-0,4% (в середньому на 0,2%), повідомили УНІАН у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 11 по 18 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – знизилися на 0,1% - з 10,37 грн/літр до 10,36 грн/літр;

на бензин А-92 – знизилися на 0,2% - з 10,89 грн/літр до 10,87 грн/літр;

на бензин А-95 – знизилися на 0,4% - з 11,32 грн/літр до 11,28 грн/літр;

на дизельне пальне – знизилися на 0,1% - з 10,26 грн/літр до 10,25 грн/літр.

Нагадаємо, за прогнозами директора Консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, роздрібні ціни на всі види пального в Україні перед літнім сезоном знизяться на 20-30 коп./літр. За його словами, після досягнення піку на початку квітня ціни на нафту і нафтопродукти на світовому ринку почали зниження, і така динаміка зберігалася й у першій декаді травня.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» (м. Київ) створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.