Нафта дорожчає на тлі новин із Китаю

Світові ціни на нафту ростуть у понеділок на очікуваннях зростання споживання ресурсу в Китаї та прискорення економічних темпів країни після заяв прем'єр-міністра Веня Цзябао, повідомляє РИА Новости.

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 09.22 зросла на 0,43 долара, або на 0,47%, - до 91,91 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,74 долара, або на 0,69%, - до 107,88 долара за барель.

Як повідомила статистична служба китайського митного відомства, за січень-квітень 2012 року країна закупила 92,87 мільйона тонн нафти, що на 9,3% більше аналогічного показника минулого року. Крім того, було імпортовано 86,55 мільйона тонн вугілля, що відразу на 70% більше, ніж у перші чотири місяці 2011 року.

Порадували учасників ринку заяви китайського лідера, який оголосив про намір влади докласти зусилля для стабільного економічного зростання. "Квітнева макроекономічна статистика стала тривожним дзвінком для Китаю. Думаю, що влада піде на великі заходи стимулювання економіки, зростання кредитування і збільшить кількість інфраструктурних проектів", - вважає економіст Moodys Analytics Алістер Чен, слова якого наводить агентство Bloomberg.