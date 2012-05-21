Гуртові ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 2,8%

З 14 по 21 травня 2012 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 1,4 - 4,4% (в середньому на 2,8%), повідомили УНІАН у консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 14 по 21 травня 2012 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 2,5%, або 300 грн/тонна, - до 11 620 грн/тонна;

на бензин А-92 - знизилися на 1,4%, або 170 грн/тонна, - до 11 860 грн/тонна;

на бензин А-95 - знизилися на 4,4%, або 590 грн/тонна, - до 12 750 грн/тонна;

на дизельне пальне - знизилися на 2,7%, або 280 грн/тонна, - до 10 250 грн/тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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