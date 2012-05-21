Азаров хоче збільшити преференції для впровадження енергозберігаючих технологій

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне збільшити преференції для серійного виробництва систем енергозбереження і впровадження їх у різних секторах економіки і комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході відвідин Інституту технічної теплофізики НАН України.

«У законодавстві вже надано досить багато преференцій у системі енергозбереження. Давайте подумаємо, що можна ще і в адміністративному плані зробити і що можна зробити в плані надання преференцій", - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що необхідно також скорочувати собівартість відповідного устаткування для прискорення впровадження його в промислове виробництво.

«Треба ставити питання максимального здешевлення впровадження цих розробок. Друге – це, звичайно, серійне виготовлення і серійне впровадження в наше житлово-комунальне господарство, в бюджетну сферу, промисловість», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що часто цікаві наукові розробки не впроваджуються через високу собівартість при промисловому виробництві.

«Ось, досить цікаві були пропозиції по 24 областях, плани енергозбереження, які дадуть змогу, наприклад, заощадити 4 млрд кубометрів газу за рік. Прекрасно. Щоправда, витрати – 24 млрд. І це вже викликає запитання. Як тільки чуєш, що економія 4 млрд, - відразу хочеться негайно цією справою займатися. Як тільки чуєш, що 4 млрд - витрати, то, природно, постає запитання, як дешевше це зробити», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству економічного розвитку і Міністерству енергетики і вугільної промисловості створити єдину державну програму енергоефективності, оскільки на сьогодні діючі галузеві програми з енергоефективності не дають необхідного результату.