Нафта дорожчає напередодні нового раунду переговорів щодо ядерної програми Ірану

Світові ціни на нафту зростають в очікуванні нового етапу переговорів щодо іранської ядерної програми, які почнуться в Багдаді у середу, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 09.00 зросла на 0,07 долара, або на 0,08% - до 92,64 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,07 долара, або на 0,06%, - до 108,88 долара за барель.

Як повідомило агентство Bloomberg з посиланням на офіційних осіб, що побажали зберегти анонімність, США не підтримають ослаблення санкцій щодо Ірану і скасування ембарго на поставки нафти з цієї країни до тих пір, поки не буде згорнута ядерна програма. За їхніми словами, американська влада "нікуди не поспішає".

"Проблеми на Близькому Сході зберігаються, що підтримує зростання котирувань. Думаю, нижньої межі вже досягнуто, тому ціна (на нафту марки WTI - ред.) почне повертатися до позначки 100 доларів за барель", - сказав в інтерв'ю агентству гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt).

У той же час, стримують зростання цін на "чорне золото" результати опитувань аналітиків, на думку яких запаси сировини на складах США зросли за тиждень на 1,5 мільйона барелів, а пального - на 0,5 мільйона барелів. Пізніше у вівторок свою статистику надасть Американський інститут нафти.