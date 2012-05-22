Четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключено до мережі після планового ремонту

22 травня о 2 год. 27 хв. енергоблок №4 Рівненської АЕС підключено до мережі після проведення середнього планового ремонту, повідомила прес-служба НАЕК «Енергоатом». Згідно з повідомленням, 22 травня на атомних станціях України в роботі 11 із 15 енергоблоків. За минулу добу, 21 травня, атомними станціями вироблено 215,31 млн. кВт/год. електроенергії. На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 59-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 13-а доба середнього планового ремонту (ремонт першої системи безпеки). На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 30-а доба капітального планового ремонту (ремонт третьої системи безпеки). На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 63-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 790 МВт, РАЕС – 1 490 – 1 960 МВт, ЮУАЕС – 950 МВт, ХАЕС – 1 915 МВт. Радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на промислових майданчиках АЕС – в межах норми.

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