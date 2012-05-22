Будівництво «Південного потоку» розпочнеться у грудні - «Газпром»

Москва. Реалізація проекту «Південний потік» проходить відповідно до графіка, і в грудні цього року розпочнеться будівництво.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками засідання ради директорів компанії, де розглядалося питання про хід реалізації проекту «Південний потік».

«Учасники засідання обговорили стан робіт на морській і сухопутній ділянках газопроводу. Було підкреслено, що реалізація проекту відбувається згідно з графіком, і в грудні 2012 року будівництво «Південного потоку» буде розпочато», - сказано в повідомленні.

Правлінню ВАТ «Газпром» доручено продовжити спільно з іноземними партнерами реалізацію плану заходів щодо забезпечення умов прийняття остаточного інвестиційного рішення для початку будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу, ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Згідно з документом частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

30 грудня 2011 року тодішній глава уряду РФ Володимир Путін дав доручення «Газпрому» прискорити початок реалізації проекту «Південний потік» і приступити до його будівництва вже в 2012 році.

20 січня 2012 року голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер затвердив докладний план заходів, який дозволяє перейти на стадію будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

12 квітня 2012 р. було закінчене входження іноземних партнерів ВАТ «Газпром» у проектну компанію South Stream Transport AG.

Перші постачання газу газопроводом заплановані на кінець 2015 року.

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