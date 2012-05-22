Верховна Рада має намір внести зміни до законодавства щодо відновлюваних джерел енергії

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлюваних джерел енергії» (№ 8455), внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 264 із 412 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачається адаптація законодавства України до законодавства Євросоюзу, зокрема, Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС від 27 вересня 2001 року № 2001/77/ЄС (щодо гарантії походження електроенергії) і приведення дозвільної системи у сфері відновлюваної енергетики у відповідність до Закону „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Пропонується внесення змін до Закону “Про альтернативні джерела енергії”, якими передбачено, що організаційне забезпечення діяльності у сфері відновлюваних джерел енергії здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом: підтвердження відповідності енергогенеруючих об’єктів об’єктам відновлюваної енергетики; розроблення та затвердження правил розташування та приєднання об’єктів відновлюваної енергетики до відповідних мереж.

Організаційне забезпечення діяльності у сфері відновлюваних джерел енергії передбачає також, що виробництво, передача і постачання електричної, теплової та механічної енергії з відновлюваних джерел, виробництво геотермальної енергії, розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об’єктів відновлюваної енергетики, будівництво або відновлення об’єктів гідроенергетики на малих річках, створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з відновлюваних джерел, здійснюється за наявності висновку державної експертизи з енергозбереження.

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