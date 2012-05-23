Нафта дешевшає в очікуванні переговорів Ірану і МАГАТЕ

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в середу на тлі очікування учасниками ринку нового раунду переговорів між МАГАТЕ і владою Ірану, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 09.15 впала на 0,55 долара, або на 0,6% - до 91,30 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,45 долара, або на 0,42%, - до 107,96 долара за барель.

За підсумками переговорів очікується підписання угоди про перевірки на атомних об'єктах країни. "Вона стане маленьким, але кроком вперед для скорочення потенційних ризиків", - вважає головний ринковий аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер (Ric Spooner), чий коментар наводить агентство Bloomberg.

Крім того, учасники ринку очікують даних щодо комерційних запасів нафти на гуртових складах США за тиждень. Напередодні Американський інститут нафти опублікував власну статистику, згідно з якою запаси зросли майже на півмільйона барелів до 47,4 мільйона барелів. Такий показник є максимальним з 2004 року. Аналітики очікують, що дані Міністерства енергетики США продемонструють зниження запасів на 650 тисяч барелів.

Падінням котирувань ринок відіграє погіршення Світовим банком прогнозу щодо зростання ВВП Китаю. Як очікується, економіка країни, яка є найбільшим споживачем нафти в світі, зросте в поточному році на 8,2%. Раніше організація прогнозувала зростання на 8,4%.