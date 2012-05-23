«Газпром» інвестує 9 млрд євро в сухопутну частину «Південного потоку» на території Росії

Москва. «Газпром» має намір інвестувати 9 млрд євро в газопроводи на території Росії, необхідні для подачі газу в газопровід «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав начальник Департаменту інвестицій і будівництва «Газпрому» Ярослав Голко.

«Що стосується будівництва сухопутної ділянки на території Росії, то заздалегідь ми робили оцінки. Проводяться і передінвестиційні дослідження і проекти виконуються. В цілому, що стосується будівництва сухопутної ділянки на території РФ, інвестиції становитимуть близько 9 млрд. євро», - сказав Я.Голко.

За його словами, роботи з будівництва сухопутних ділянок, які буде потрібно для подачі газу в "Південний потік", йдуть повним ходом.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об'єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

30 грудня 2011 року тоді голова уряду РФ Володимир Путін дав доручення «Газпрому» прискорити початок реалізації проекту «Південний потік» і приступити до його будівництва вже у 2012 році.

20 січня 2012 року голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер затвердив докладний план заходів, що дає змогу перейти на стадію будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік» у грудні 2012 року.

12 квітня 2012 р. було завершено входження іноземних партнерів ВАТ «Газпром» до проектної компанії South Stream Transport AG.

Перші поставки газу газопроводом заплановано на кінець 2015 року.

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