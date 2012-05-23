«Нафтогаз» запропонував «Газпрому» скористатися послугами українських газосховищ
НАК «Нафтогаз України» запропонував російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.
«НАК «Нафтогаз України» запропонувала ВАТ «Газпром» у разі потреби скористатися послугами українських газосховищ для виконання зовнішньоекономічних контрактів «Газпрому» і оформити відповідну додаткову угоду», - йдеться в повідомленні прес-служба Нафтогазу.
У повідомленні також сказано, що в 2012 році закачування газу в ПСГ відбуватиметься виключно в обсягах, необхідних для забезпечення власних потреб України. Про це «Газпром» було повідомлено офіційним листом від 18 травня 2012 року.
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