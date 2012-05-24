Україна вводить мораторій на перевезення ядерних матеріалів під час Євро-2012

На період проведення Євро-2012 Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) не буде видавати дозволів на перевезення ядерних матеріалів територією України.

Про це сьогодні на прес-конференції заявила голова ДІЯР Олена Миколайчук.

За її словами, нове положення про транспортування ядерних матеріалів, прийняте Кабінетом міністрів України в 2007 році, передбачає, що в разі проведення великих масових заходів в Україні ДІЯР може обмежувати такі перевезення. «Ми цим правом скористалися і майже за рік до початку чемпіонату Євро-2012 направили попередження всім нашим зарубіжним партнерам і НАЕК «Енергоатом» про те, що за кілька днів до початку чемпіонату і впродовж нього ДІЯР не видаватиме дозволів на перевезення ядерних матеріалів як для наших станцій, так і транзитні», - сказала О.Миколайчук.

Кажучи про мотивацію такого мораторію, О.Миколайчук відзначила, що він не пов'язаний напряму з небезпекою таких перевезень. «Не те щоб ці перевезення такі небезпечні, як ви знаєте за всі ці роки у нас не було жодного інциденту. Ми просто не хочемо відволікати сили правопорядку, задіяні в охороні ешелонів, що перевозять ядерні матеріали, від забезпечення безпеки чемпіонату», - сказала О.Миколайчук і зазначила: «Ми також беремо участь в роботі штабу, що забезпечує безпеку проведення Євро-2012».

Довідка УНІАН. Згідно з міжурядовими угодами через територію України здійснюється транзитне перевезення ядерних матеріалів між Росією, Словаччиною і Угорщиною. Україна забезпечує транзит транспорту зі спеціальними вантажами через свою територію. Порядок оформлення дозвільних документів на транзит транспорту зі спеціальними вантажами через територію України регулюється законодавством України.