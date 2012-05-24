Перша нитка «Північного потоку» готова до максимального завантаження - «Газпром»

Москва. Перша нитка газопроводу «Північний потік» готова поставляти газ під максимальним завантаженням і поставляти 27,5 млрд куб. м газу на рік.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», сьогодні на «Північному потоці» успішно завершилися випробування під максимальним завантаженням.

«Останні три дні перша нитка газопроводу працювала на повному завантаженні, поставляючи 75 млн. куб. м газу на добу, що відповідає проектній потужності 27,5 млрд куб. м на рік. Випробування під навантаженням проводяться відповідно до галузевих стандартів для гарантії безпеки і надійності газопроводу», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що випробування триватимуть ще впродовж трьох тижнів. У період їх проведення газопровід «Північний потік» продовжує поставляти європейським партнерам газ у рамках підписаних контрактів.

«Випробування показали, що всі системи працюють штатно. Морський газопровід і наземна інфраструктура Єдиної системи газопостачання Росії готові забезпечити максимальний обсяг поставок газу «Північним потоком» нашим європейським споживачам у майбутній осінньо-зимовий період», - сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер.

Довідка УНІАН. «Північний потік» — завдовжки 1,2 тисячі кілометрів вже поставляє російський газ до Німеччини. Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie і GDF Suez — по 9%.

Комерційні поставки газу першою ниткою «Північного потоку» почалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пусконалагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, нитка буде готова до початку поставок газу до Європи.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

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