Парламент ухвалив закон про розвиток виробництва та споживання біопалива

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про розвиток виробництва та споживання біологічних палив".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 247 народних депутатів із 422 зареєстрованих у сесійній залі.

Держава забезпечує розвиток виробництва і споживання біопалив шляхом реалізації організаційно-економічних заходів щодо стимулювання виробництва та споживання біопалив, визначених цим законом та іншими законодавчими актами.

Для здійснення експортно-імпортних операцій видами біопалив надаються коди УКТ ЗЕД у порядку, визначеному законодавством.

Виробництво біоетанолу на спиртових заводах, що виробляють спирт етиловий, заборонено.

Забороняється зберігання та промислове використання спирту етилового на заводах з виробництва біоетанолу, крім спирту етилового-сирцю, що є сировиною для виробництва біоетанолу, в установленому законодавством порядку.

Держава шляхом реалізації організаційно-економічних заходів, визначених законом, сприяє виробництву дизельного біопалива із вмістом етилових або метилових ефірів жирних кислот, отриманих з рослинних олій і тваринних жирів, у таких пропорціях до загального обсягу виробництва дизпалива в Україні:

у 2012 році - не менш як 2%;

у 2013 році - не менш як 5,75%;

у 2014 році - не менш як 10%;

у 2015 році - не менш як 20%.

Також перебачено, що держава шляхом реалізації організаційно-економічних заходів сприяє виробництву сумішевих бензинів та моторних палив із вмістом біоетанолу у таких пропорціях до загального обсягу виробництва бензинів в Україні:

у 2012 році - не менш як 2%;

у 2013 році - не менш як 5,75%;

у 2014 році - не менш як 15%;

у 2015 році- не менш як 20%.

У Києві та містах з населенням більше 500 тисяч осіб, а також у рекреаційних зонах місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню роботи транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння на біопаливі з урахуванням таких пропорцій реалізації біопалива у загальному обсязі реалізації традиційних палив:

у 2012 році – 5%;

у 2013 році – 10%;

у 2014 році – 15%;

у 2015 році – 30%.

У зв’язку з негативним впливом метил-трет-бутилового ефіру для життя, здоров’я людей та довкілля виробники бензинів в Україні зменшують його застосування, замінивши на ЕТБЕ:

у 2012 році - на 10%;

у 2013 році - на 20%;

у 2014 році - на 50%;

у 2015 році - на 80%.

Виробництво біопалив здійснюється відповідно до стандартів, гармонізованих із стандартами Європейського Союзу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.