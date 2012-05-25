Нафта дешевшає на побоюваннях щодо світового попиту

Світові ціни на нафту знижуються у п'ятницю на тлі стурбованості щодо того, що уповільнення економічного зростання в Китаї негативно відіб'ється на попиті на сировину з боку другого за величиною у світі її споживача, повідомляє РИА Новости.

Вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.42 мск знизилася на 0,21 долара, або на 0,23%, - до 90,45 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,36 долара, або на 0,34%, - до 106,19 долара за барель.

Стурбованість у інвесторів викликали чутки про те, що банки Китаю вперше за останні 7 років можуть не виконати плани за обсягами кредитування на тлі складної світової економічної обстановки.

Крім того, на настрої інвесторів продовжують впливати новини, пов'язані з ситуацією навколо іранської ядерної програми. Зокрема, переговори "шістки" міжнародних посередників і Тегерана завершилися у столиці Іраку в четвер. Усього за два дні було проведено чотири раунди переговорів.

Як заявила в четвер глава дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон, на переговорах щодо іранської ядерної програми у сторін зберігаються "значні розбіжності", причому сторони згодні з необхідністю проведення подальшого обговорення і досягнення прогресу на переговорах, черговий раунд яких намічено на 18-19 червня в Москві.