Янукович підписав закон про коригування ставок акцизу на ринку нафтопродуктів

Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про внесення змін до підрозділу 5 розділу XX Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо коригування ставок акцизного податку".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Закон спрямований на стабілізацію цін на моторне пальне в роздрібній мережі для споживачів, зменшення впливу на соціально-економічний розвиток України підвищення цін на нафту на світових ринках, поліпшення стану нафтопродуктозабезпечення потреб вітчизняних споживачів, у тому числі сільгосптоваровиробників у періоди проведення польових робіт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у травні ухвалила Закон «Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України» (щодо коригування ставок акцизного податку).