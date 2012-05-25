Шостий енергоблок Запорізької АЕС виведено в плановий середній ремонт

Сьогодні, 25 травня, о 02.36 блок № 6 Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми для проведення планового середнього ремонту.

Як повідомляється в прес-релізі, ремонтні роботи триватимуть до 15 липня 2012 року.

Довідка. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - в 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 21%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і майже 21% від загального виробітку електроенергії в країні. За час експлуатації Запорізька АЕС виробила більш 887 млрд кВт/год електроенергії.