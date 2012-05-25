Під час візиту до США Бойко проведе переговори про закупівлю скрапленого газу

У ході запланованого наступного тижня візиту до США, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко планує обговорити питання закупівлі скрапленого газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у ході сьогоднішнього брифінгу в Міненерговугілля.

За словами Ю.Бойка, враховуючи, що в планах американського уряду збільшення експорту газу, українська делегація має намір провести переговори щодо можливості закупівлі скрапленого газу в США. «Сьогодні вартість газу в Америці складає близько 80 дол. за 1 тис. куб. м на хабі в Луїзіані. Для нас це дуже важливо, а також важливо провести конкретні й практичні переговори з американською стороною з питань закупівлі газу», - сказав міністр.

Він також уточнив, що візит до США є плановим і буде присвячений підведенню підсумків роботи українсько-американської енергетичної комісії за минулий рік.

Що стосується переговорів із російською стороною щодо ціни газу, то вони, за словами Ю.Бойка, практично ніколи не зупиняються. «Перед останнім візитом Президента нашої країни до Росії у нас був раунд переговорів, який стосувався практичних питань, щодо яких ми шукаємо рішення. Я відразу сказав, що якби ці питання могли бути вирішені легко, вони були б вирішені вже давно. Всі звинувачення опозиції в тому, що ми здаємо національні інтереси, ми відкидаємо, тому що якби ми хотіли це зробити, ми давно б уже це зробили. Переговори з Росією йдуть так довго саме тому, що ми займаємо позицію, яка є принциповою для нашого Президента - нам від російських партнерів ніяких подачок не потрібно, нам потрібні партнерські відносини. Ми працюватимемо стільки, скільки потрібно для того, щоб відстояти наші національні інтереси й інтереси нашої економіки», - підсумував Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в центральному офісі ВАТ «Газпром» у Москві відбулася робоча зустріч голови правління компанії Олексія Міллера і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія Бойка.

Попередня зустріч Ю.Бойка і О.Міллера пройшла в Москві 14 травня, напередодні зустрічі президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна.

15 травня В.Янукович і В.Путін обговорили створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участю України, РФ і Європи.

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