Британська ВР відмовилася від проекту «Набукко»

Британська нафтогазова компанія BP більше не розглядає газопровідний проект «Набукко» як спосіб доставки азербайджанського газу до Європи, вважаючи проект економічно недоцільним, повідомило у п'ятницю агентство Reuters.

ВР, яка спільно з державною нафтовою компанією Азербайджану ДНКАР і норвезькою Statoil розробляє другу фазу гігантського газового родовища Шах-Деніз, тепер розглядає лише невеликий відрізок «Набукко», відомий як «Набукко-Захід», сказано у промові директора ВР із нафтопереробки і маркетингу Ієна Конна, поширеній компанією.

Учасники консорціуму «Набукко» планували зробити Шах-Деніз основним постачальником газу для 4.000-кілометрової магістралі пропускною спроможністю 30 мільярдів кубометрів на рік. За їхніми планами, з родовища повинно було надходити щороку 16 мільярдів кубометрів газу.

Лідер консорціуму австрійська OMV сподівалася надалі заповнити трубу газом із Туркменії, Іраку і, можливо, навіть Ірану, але ВР вирішила, що газопровід, наполовину порожній на початковому етапі, економічно необгрунтований.

BP з партнерами по Шах-Денізу розглядає можливість будівництва власної магістралі - Газопровід Південно-Східна Європа (SEEP), який пройшов би від турецької межі до Угорщини і використовував би переважно вже наявну інфраструктуру.

Крім того, BP може підтримати проект Трансадріатичного трубопроводу (ТАР) німецької E.ON Ruhrgas і швейцарської EGL, який, за планом, пройде через Грецію і Албанію до Італії.

За словами Конна, партнери по Шах-Деніз ухвалять рішення про «Набукко-Захід» до кінця червня, а остаточне рішення про маршрут постачання газу до Європи - до червня 2013 року.

Водночас німецька електроенергетична компанія RWE, яка входить до консорціуму «Набукко», вважає, що первинний проект ще може обговорюватися. "Ми впевнені, що «Набукко-Захід» виграє конкурс, і я все-таки вважаю, що початкова концепція «Набукко» ще буде обговорюватися", - заявив Reuters член ради директорів RWE Леонард Бірнбаум.

Крім RWE і OMV, до консорціуму входять угорська MOL, турецька Botas, болгарська BEH і румунська Transgaz. Минулого тижня керуючий директор «Набукко» Райнхард Мічек висловив упевненість у життєздатності проекту.

Єврокомісія, яка ставить за мету зменшити залежність ЄС від російського газу, також заявляє, що продовжує обговорювати проект «Набукко».