Ціна російського газу у ІІІ кварталі становитиме 432 дол. — джерело в Міненерго

У третьому кварталі цього року ціна газу для України становитиме 432 дол. за 1 тис. куб. м, повідомило УНІАН джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Таким чином, газ, що поставляється до України, подорожчає в третьому кварталі на 1,6% порівняно з першим кварталом цього року, коли його ціна становила 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін прогнозував середньорічну ціну на газ, що поставлявся до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

«Цього року плануємо придбати 27 млрд кубометрів газу, середньорічна ціна на який становитиме 440 дол. за тис. куб. м», - сказав він.

За словами голови правління НАКу, за останні кілька років ціна на газ, що поставляється до України, збільшилася в три рази – з 179 дол. в 2008 році до 425 дол. у 2012 році.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м із 416 дол. у першому кварталі.

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