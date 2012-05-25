Підприємства ТКЕ до 1 жовтня повинні повністю розрахуватися за газ

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) до 1 жовтня цього року мають повністю розрахуватися за спожитий газ, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Олександр Аліпов повідомив, що готується низка законопроектів, за якими очікується компенсувати підприємствам житлово-комунальної сфери різницю в тарифах за спожиті електроенергію і газ, і міністерство докладе всіх зусиль для того, щоб здійснити супровід і ухвалення законів до кінця першого півріччя.

У свою чергу, регіони мають до 1 жовтня цього року повністю розрахуватися за спожитий газ.

За даними Мінрегіону, з початку цього року підприємства теплокомуненерго розрахувалися за спожитий газ у середньому на рівні 52%, при цьому Севастополь - лише на 19,6%, Тернопільська область - на 34,9%, Крим і Полтавська область - на 35%, Дніпропетровська область - на 42%.

О.Аліпов відзначив, що в середньому по Україні підприємства теплокомуненерго на 70% забезпечені засобами технологічного обліку відпущеного тепла. Причому 6 областей (Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська і Харківська) укомплектували теплогенеруючі потужності лічильниками повністю. Проте в Луганській області технологічний облік здійснюється на 13% об'єктів, у Чернівецькій - на 28% від необхідного обсягу, в Київській - 39%, Миколаївській - 40%, у Києві - 30%, Севастополі - 13,5 %.

«Тому завдання залишається - до початку нового опалювального періоду забезпечити стовідсоткове забезпечення теплогенеруючих потужностей засобами технологічного обліку тепла», - наголосив О.Аліпов.

За його словами, лише 25% регіонів провели енергоаудит. При цьому питомі витрати підприємств теплокомуненерго і втрати в мережах в середньому по Україні досягають 13,8% при нормативному показнику в 13%.

За даними Мінрегіону, впродовж минулого опалювального періоду сталася низка трагедій в індивідуальних господарствах, в яких загинули більш як сто громадян.