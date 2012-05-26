Керівництво Росії підтвердило готовність дати кредит на добудову ХАЕС – Азаров

Москва. Керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього й четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Ми обговорили такий важливий проект як добудова третього й четвертого блоків Хмельницької АЕС», - сказав М.Азаров.

«Спочатку йшлося, що це будівництво здійснюватиметься за рахунок кредиту наданого РФ. В.Путін і Д.Медведєв у черговий раз підтвердили, що питання вирішене позитивно з приводу надання кредиту, але є технічні питання», - сказав він.

За його словами, досягнуто домовленість, що перед засіданням Українсько-Російської міждержавної комісії на рівні президентів буде проведено засідання комітету з економічного співробітництва на рівні прем'єрів, на якому всі питання буде піднято.

М.Азаров зазначив, що тоді можна буде допрацювати всі технічні питання й підписати відповідні угоди.

«По даті ще говоритимемо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

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Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. На сьогодні будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 – 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які постачаються з РФ в Україну. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройэкспорта», який представив проект реакторної установки В-392.