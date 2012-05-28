Нафта дорожчає на новинах про загострення ситуації в Сирії

Світові ціни на нафту підвищуються в понеділок у ході електронних торгів після повідомлень про збройні дії в Сирії, які загострили ситуацію на Близькому Сході та викликали стурбованість щодо можливих перебоїв із поставками сировини з регіону, повідомляє РИА Новости.

Вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку станом на 08.30 мск піднялася на 0,88 долара, або на 0,97%, - до 91,74 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,64 долара, або на 0,6%, - до 107,47 долара за барель.

Минулої ночі стало відомо, що не менше 33 людей загинули в результаті артобстрілу військами сирійської армії міста Хама. Раніше стало відомо про напад на жителів сирійського селища Хула, в результаті якого, за даними міжнародних спостерігачів, загинули 108 осіб. Сирійська влада, в той же час, заперечує свою причетність до трагедії.

Водночас, обсяг торгів у понеділок є нижчим, ніж звичайно, оскільки основна торгова сесія на біржах в США проводитися не буде у зв'язку з національним святом.

Експерти, опитані телеканалом CNBC, прогнозують, що вартість нафти на поточному тижні може знизитися нижче за позначку в 90 доларів за барель і досягти 84-85 доларів на тлі ситуації у світовій економіці. При цьому багато що, на їхню думку, залежатиме від даних по безробіттю в США, які будуть опубліковані в п'ятницю.