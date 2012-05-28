Україна за 4 місяці скоротила вдвічі імпорт газу з Росії

Україна в січні-квітні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 10,646 млрд куб. м, що на 49,9% менше за показник перших чотирьох місяців 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У квітні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 36,5% - до 2,099 млрд куб. м.

Міненерговугілля повідомляє, що власний видобуток газу в Україні у січні-квітні 2012 року зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 1,3% - до 6,783 млрд куб. м.

Споживання країною газу, включаючи паливо з підземних сховищ, скоротилося, за даними міністерства, за чотири перші місяці 2012 року до 26,4 млрд куб. м., що на 4,7% менше за показник аналогічного періоду 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд України неодноразово заявляв про намір скоротити закупівлі газу в РФ у поточному році до не більш ніж 27 млрд куб. м з близько 40 млрд куб. м. у 2011 році.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу в грошовому виразі на 49,5% у порівнянні з 2010 роком - до 14 млрд 46,028 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту країни становив 17%.

Минулого тижня джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України повідомило УНІАН, що ціна російського газу для України в третьому кварталі може зрости до 432 дол. за 1 тис. куб. м з 425 дол. у другому кварталі і 416 дол. у першому кварталі поточного року.

У середині травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін прогнозував у 2012 році середню ціну на газ, що поставлявся до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально залежно від динаміки світових цін на нафту.

Ціна природного газу для України у I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол., у ІІІ – 354 дол., у IV – близько 400 дол.