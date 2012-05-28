Україна в січні-квітні скоротила транзит нафти до країн ЄС на 15%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-квітні 2012 року скоротився до 5,101 млн. тонн, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У повідомленні наголошується, що в квітні транзит до цих європейських країн впав у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року на 19,4% - до 1,050 млн. тонн. У березні 2012 року транзит українськими нафтопроводами становив 1,364 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти через нафтопровідну систему України скоротилося у порівнянні з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн. тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

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Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.