Україна здійснює системні кроки для досягнення енергетичної незалежності - Бойко

Україна послідовно здійснює заходи для досягнення енергетичної незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це заявив міністр Юрій Бойко під час круглого столу за підсумками спеціального дослідження «Природний газ і енергетичне майбутнє України», проведеного консалтинговою компанією в галузі енергетики IHS CERA.

За словами міністра, серед таких заходів - збільшення власного видобутку енергоресурсів, насамперед - вуглеводнів, впровадження енергоефективності, зокрема заміна дорогого імпортного газу власними енергетичними ресурсами, зокрема вугіллям, диверсифікація джерел постачань енергоносіїв до України.

«Завдання, яке поставив Президент перед урядом, - зробити Україну енергетично незалежною. Для виконання цього завдання ми здійснюємо системні заходи. Це й освоєння шельфу Чорного і Азовського моря, це й проведення тендерів і аукціонів з освоєння площ сланцевого газу. Це й заміна імпортних енергоносіїв на вітчизняне вугілля, збільшення видобутку вугілля і впровадження передових технологій його використання. І реальна диверсифікація маршрутів постачань енергоносіїв у нашу країну - все це шляхи досягнення енергетичної незалежності», - підкреслив Ю.Бойко.

Згідно з висновками дослідження, наявний геологічний потенціал України дозволяє видобувати більші обсяги природного газу, ніж зараз, а в результаті впровадження відповідних заходів Україна зможе повністю забезпечити себе власним газом. Експерти IHS CERA представили модель видобутку газу в Україні до 2035 р. за сценарієм, у якому сучасні технології застосовуються поступово, але всебічно. Згідно з висновками експертів, у разі забезпечення достатніх інвестицій у видобування газу, до 2035 року Україна зможе видобувати 60-70 і більше млрд кубометрів за рік.

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