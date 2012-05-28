Видобуток сланцевого газу в Україні базуватимуться на приватних інвестиціях

Проекти з видобутку в Україні сланцевого та інших видів газу нетрадиційного видобутку базуватимуться на приватних інвестиціях.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це під час круглого столу, присвяченого презентації дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», заявив глава Міненерговугілля Юрій Бойко.

Під час свого виступу на круглому столі міністр зазначив, що Україна провела оцінку запасів природного і нетрадиційного газу і запрошує приватних інвесторів до активної співпраці у видобутку вуглеводнів. «Висновки, зазначені в звіті, який представили наші колеги з компанії IHS CERA, є реалістичними, адже вони мають дуже великий досвід у дослідженні освоєння родовищ сланцевого газу в різних країнах. Звіт демонструє значні перспективи для інвесторів», - сказав Ю.Бойко.

Разом з тим Ю.Бойко зазначив, що освоєння українських родовищ вуглеводнів, зокрема, сланцевого газу, потребує значних капіталовкладень у розвідку і видобуток.

«Звісно, інвестиції у видобуток будуть приватними. Це проекти, засновані на інвестиціях без урахування бюджету, адже будь-який проект такого масштабу, котрий має кінцевою метою комерційну реалізацію продукції, базується на приватних інвестиціях», - підкреслив міністр.

За його словами, Україна має намір значно збільшити власний видобуток енергоресурсів і продовжувати дослідження запасів сировини. «Переконаний, що ми продовжимо співпрацю з компанією IHS CERA і надалі. Наступною темою дослідження буде тема вугілля та інші напрямки», - сказав Ю.Бойко.

Довідка УНІАН. 25 травня 2012 року, під час круглого столу в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України, експерти консалтингової компанії IHS CERA презентували модель видобутку газу в Україні на період до 2035 р. Згідно з висновками експертів, у разі збільшення інвестицій у видобування газу, як традиційного, так і нетрадиційного видобутку з нинішніх 1 млрд дол. на рік, до 10 млрд дол. на рік, Україна до 2035 року Україна зможе видобувати майже 60 млрд куб. м газу за рік і більше. Таким чином, на думку експертів, Україна зможе повністю забезпечити власні потреби в природному газі.

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