Закон про плаваючу ставку акцизу з нафтопродуктів запрацював

З 27 травня 2012 року набрав чинності закон, яким передбачене введення плаваючої ставки акцизного податку з нафтопродуктів.

Текст документу опубліковано в газеті «Голос України» № 96 від 26 травня 2012 року.

Документом передбачається ухвалення поточних ставок акцизного податку як базових на період до кінця 2012 року.

При цьому, до базової ставки кожну декаду додаватиметься або відніматиметься (залежно від середньої вартості нафти Brent (DTD) на біржі ICE (InterContinental Exchange Futures) за попередню декаду) коригуюча сума, яка не може перевищувати 50% базової ставки.

За середньої біржової ціни нафти нижче за 105 дол. за барель, до базової ставки додаватиметься коригуюча сума, що розраховується як різниця між 105 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США-євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто, в цьому випадку, акцизний податок буде збільшено.

За середньої біржової ціни нафти в межах 105-125 дол. за барель коригування базової ставки не проводитиметься.

За середньої біржової ціни нафти вище за 125 дол. за барель від базової ставки відніматиметься коригуюча сума, що розраховується як різниця між 125 дол. за барель і біржовою ціною (з урахуванням курсу "долар США-євро" за відповідну декаду і кількості барелів у тонні – 7,62). Тобто, у цьому випадку акцизний податок буде знижено.

Згідно з документом, ставки акцизного податку на бензини авіаційні, пальне для реактивних двигунів і скраплений газ коригуванню не підлягають.

Крім того, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у нафтогазовому комплексі, має публікувати значення коригуючої суми і середньої ціни одного барелю нафти Brent (DTD), що склалася на біржі ICE у попередній декаді, не пізніше 13:00 першого дня поточної декади.

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