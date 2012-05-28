Михайло Фрідман залишає посаду керуючого директора ТНК-ВР

Головний керуючий директор російсько-британської групи ТНК-BP, яка володіє в Україні Лисичанським нафтопереробним заводом і мережею АЗС, Михайло Фрідман у понеділок оголосив про залишення свого поста, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

«Михайло Фрідман надіслав листа на адресу ради директорів ТНК-ВР Ltd., в якому повідомив раду про своє залишення посади головного керуючого директора (CEO) групи ТНК-BP. Також Фрідманом було надіслано листа акціонерам ТНК-BP із заявою про звільнення з посади голови правління ТНК-BP Management - російської компанії, яка керує активами ТНК-BP в Росії і Україні, включаючи ВАТ ТНК-BP Холдинг», - сказано в прес-релізі ТНК-BP.

При цьому ТНК-BP повідомляє, що відставка М.Фрідмана з обох постів у третьому за величиною російському нафтовидобувнику набуде чинності через 30 днів.

«Безпосереднє управління ТНК-ВР здійснюватиметься іншими менеджерами компанії, яким уже було видане відповідне доручення від Михайла Фрідмана... Акціонери AAR Герман Хан і Віктор Вексельберг залишаються у складі правління ТНК-BP», - повідомляє ТНК-BP.

Конкретні причини відставки одного з основних співвласників групи AAR, якій у цілому належить 50 відсотків компанії, не називаються.

У той же час британський власник компанії - BP, котра володіє ТНК-BP у паритеті з AAR, заявила, що М.Фрідман іде з особистих міркувань, йому буде знайдена заміна. ВР запевнила, що відставка російського мільярдера не вплине на діяльність компанії.

Агентство Reuters висловило припущення, що усунення М.Фрідмана з посади пов'язане з посиленням російського екс-віце-прем'єра Ігоря Сєчіна, котрий днями очолив «Роснефть» і номінований у раду директорів держхолдингу «Роснефтегаз» - власника 75% держкомпанії.

Акціонерний конфлікт усередині ТНК-BP досяг апогею минулого року, коли через суди, ініційовані AAR, британський власник нафтокомпанії - BP втратив багатомільярдний контракт з «Роснефтью».

Цього року розуміння між акціонерами не додалося - минулого тижня компанія була змушена перенести на невизначений термін рішення щодо дивідендів за 2011 рік через те, що акціонери ТНК-ВР не змогли домовитися про незалежних кандидатів у раду директорів.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця ТНК-ВР на тлі зупинення Лисичанського НПЗ («ЛиНІК», Луганська обл.) оголосила про проведення радикальної реструктуризації основної управлінської моделі, представленої в Україні.

Українські експерти висловили думку, що погана ефективність українського бізнесу ТНК-ВР і, зокрема, Лисичанського НПЗ, є наслідком низьких інвестицій у розвиток підприємства, незважаючи на дуже сприятливі умови, на яких завод був приватизований у 2000 році і працював аж до 2005 року.

Чистий консолідований збиток ТНК-BP в Україні в 2011 році скоротився до 23 млн доларів із 68 млн доларів у 2010 році.

Довідка УНІАН. Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛиНІК» (Лисичанський НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

Група ТНК-ВР входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобування нафти. Компанія була створена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).