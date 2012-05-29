Нафта дорожчає в очікуванні статистики зі США

Світові ціни на нафту підвищуються у вівторок на очікуваннях сильних статданих у США, що можуть зміцнити оптимізм щодо перспектив найбільшої світової економіки та її попиту на сировину, повідомляє РИА Новости.

Вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) станом на 08.21 мск підвищилася на 0,36 долара, або на 0,4%, - до 91,22 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 107,11 долара за барель.

У вівторок аналітична компанія Conference Board опублікує дані з індексу довіри споживачів до економіки США за травень. Згідно з прогнозами експертів, показник у звітному місяці підвищився до 69,5 пункту з 69,2 пункту місяцем раніше.

"Ми бачимо невеликі паростки оптимізму в США, - сказав агентству Bloomberg гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт. - При цьому в Європі поки що не все гладко".

Оптимізм інвесторів стримують статдані з Японії, яка є третім за величиною в світі споживачем нафти після США та Китаю. Зокрема, під вівторок стало відомо, що рівень безробіття в країні у квітні виріс до 4,6% з 4,5% у березні. Аналітики прогнозували збереження показника на березневому рівні.