Енергогенеруючий блок ДТЕК очолив екс-гендиректор «ДТЕК Дніпроенерго»

Дирекцію з генерації електроенергії найбільшого приватного українського енергетичного холдингу ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, очолив Роман Сердюков, що раніше обіймав посаду генерального директора ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» найбільшої теплоенергогенеруючої компанії Україні.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Згідно з повідомленням, в обов'язки Р.Сердюкова входитиме координація роботи енергогенеруючих активів, управління процесами реконструкції, модернізації і підвищення ефективності підприємств теплової генерації ДТЕК.

Довідка УНІАН. На сьогодні загальна встановлена потужність всіх енергоблоків ДТЕК становить 18,2 ГВт.

ДТЕК планує інвестувати в проекти модернізації та капітального будівництва енергоблоків протягом 3 років близько 2 млрд доларів США в рік. Капітальні інвестиції ДТЕК у сегмент до 2030 року складуть 20 млрд доларів США.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.

ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк) завершило 2011 рік з чистим прибутком 2,817 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий прибуток становив 3,918 млн грн.

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