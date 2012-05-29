На енергоефективність цього року виділено 827,5 млн. грн

В Україні на реалізацію програми енергоефективності цього року виділено 827,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич.

За його словами, із загального фонду державного бюджету на ці цілі виділено 502,7 млн. грн, за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу - 324,8 млн. грн.

М.Пашкевич відзначив, що основний наголос буде зроблено на заміну устаткування теплопунктів підприємств теплокомуненерго, куди буде спрямовано 119,3 млн. грн із загального фонду держбюджету і 296,7 млн. грн із фонду підтримки Євросоюзу, що становитиме 56% фінансування програми.

«У нас є готові проекти. Проводитиметься конкурс. Цього року, ми впевнені, що конкурс відбудеться на півроку раніше, ніж минулого року», - сказав він.

Голова агентства зазначив, що порядок витрачання коштів перебуває на узгодженні Міністерства юстиції, після чого буде передано на розгляд Кабінету міністрів. Після затвердження порядку буде оголошено конкурс і почато фінансування робіт.

Також цього року Держенергоефективність має намір зосередитися на переведенні котельних бюджетних організацій (шкіл, лікарень тощо) на місцеві альтернативні джерела енергетики і провести термомодернізацію цих об'єктів.

Крім того, відомство націлене на розвиток відновлюваної енергетики, зокрема на наданні можливості міжнародному бізнесу будувати вітроелектростанції та сонячні станції.

М.Пашкевич зазначив, що за останні 15 років побудовано вітроелектростанцій трохи більше ніж на 90 мегават, вони працюють з коефіцієнтом використання встановленої потужності близько 6%.

За словами голови Держенергоефективності, Україна втрачає на перевитраті енергоресурсів близько 15-17 млрд дол.

На його думку, для того щоб економити енергоресурси, не потрібно бути багатим, треба бути дбайливим.

«Якщо кожен відключатиме сучасні прилади від мережі, а не просто кнопкою, не залишати в активному режимі комп'ютери, телевізори, мікрохвильові печі та іншу техніку, ось вам вже резерв в 4,5 млрд кВт/год, а це не мало не багато 2,5 млн. тонн вугілля», - наголосив М.Пашкевич.

Він нагадав, що в 2011 році на програми енергоефективності з державного бюджету було спрямовано близько 500 млн. грн, а також близько 20 млрд грн інвестицій.

Минулого року Україна скоротила споживання газу на 1,5 млрд куб. м, а також потроїла виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

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