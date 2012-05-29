Україна добивається перегляду контрактів, а не знижки на газ - Бакулін

Україна добивається від "Газпрому" перегляду існуючих газових контрактів, а не одержання знижки до існуючої ціни на російський газ.

Про це повідомив журналістам голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген Бакулін.

"Коли ми ведемо переговори з "Газпромом", ми не говоримо про зниження ціни, ми говоримо про умови перегляду контракту, щоб він відповідав інтересам України і був не гірший за європейські умови", - відзначив він.

Є.Бакулін також повідомив, що зараз ціна природного газу для ряду європейських країн нижча, ніж для України.

"Це неправильно, тому якщо найближчим часом ці умови не буде переглянуто, ми докладемо всіх зусиль для того, аби знайти інші джерела поставок газу, зокрема з Європи, і різко збільшити свій видобуток, мінімізуючи поставки російського газу", - сказав він.

Водночас є.Бакулін продовжує стверджувати, що сторони найближчим часом зуміють домовитися.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м. Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м з 416 дол. у першому кварталі.

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Ціна російського газу у ІІІ кварталі становитиме 432 дол.