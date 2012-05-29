Азаров говоритиме з Медведєвим про транзит туркменського газу через РФ

Ашгабат. Прем'єр-міністр України Микола Азаров планує завтра під час зустрічі з главою уряду Росії Дмитром Медведєвим у рамках саміту глав урядів СНД обговорити питання можливості транзиту газу через територію РФ у разі прямих його поставок з Туркменістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем'єр повідомив сьогодні журналістам під час брифінгу.

«Завтра, я думаю, що ми з Дмитром Анатолійовичем (Медведєвим – УНІАН) це питання також порушимо», - сказав М.Азаров, відповідаючи на питання УНІАН.

Він відзначив, що в договорі про зону вільної торгівлі регламентується питання про доступ до російської ГТС учасників ЗВТ.

Також М.Азаров висловив надію, що питання доступу до російської ГТС розглядатиметься і в процесі переговорів з перегляду газових контрактів між Україною і Росією від 2009 року.

«Також ми розраховуємо, що в процесі перегляду контракту на поставки газу і умови транзиту, ми і це питання обговорюватимемо з російським керівництвом», - сказав М.Азаров

Прем'єр-міністр України також повідомив, що обговорював тему прямих поставок газу з Туркменістану і його транзиту через Росію сьогодні на зустрічі з Президентом цієї країни Гурмангули Бердимухамедовим.

«На кожній зустрічі з керівництвом Туркменістану, безумовно, обговорюється питання, а також які, скажімо, зміни в позиції Росії відбуваються в цьому напрямі», - сказав М.Азаров.