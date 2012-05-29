Азаров: Україна наполягає на вільному доступі до ГТС країн СНД
Україна наполягає на забезпеченні вільного доступу до газотранспортної системи (ГТС) країн СНД для організації прямих поставок туркменського природного газу до України. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу в Ашгабаті, повідомляє прес-служба уряду.
М.Азаров підкреслив, що укладено угоду про введення зони вільної торгівлі (ЗВТ) у СНД, і Україна наполягає на реалізації її положень про забезпечення вільного доступу до газотранспортних систем країн СНД. Тому, за словами прем'єра, під час його зустрічі з президентом Туркменістану обговорювалися питання об'ємів поставок туркменського газу.
У прес-службі Кабміну також відзначили, що завтра, 30 травня, М.Азаров зустрінеться з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим, під час зустрічі обговорюватиметься питання, як Росія зможе забезпечити прокачування туркменського газу по своїй ГТС.
«Ми добилися в договорі про введення ЗВТ у СНД спеціальної статті, яка регламентує доступ учасників договору до газотранспортної системи. Також ми розраховуємо, що у процесі перегляду газового контракту 2009 року щодо поставок газу і умов його транзиту ми і це питання обговоримо з керівництвом Росії. Завтра ми це питання порушимо перед Дмитром Медведєвим», - відзначив М.Азаров.