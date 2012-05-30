«Газпром»: одномоментного припинення українського транзиту не буде

Москва. Введення в експлуатацію «Північного потоку» не означає одномоментне припинення українського транзиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр Медведєв в інтерв'ю корпоративному журналу «Газпром» (№5).

«Але важливо розуміти, що введення в дію «Північного потоку» не означає одномоментне припинення українського транзиту. З 55 млрд куб. м за рік - а саме стільки становитиме максимальна потужність балтійського трубопроводу після запуску другої гілки - не менше 20 млрд куб. м газу постачатимуться за новими контрактами», - сказав О.Медведєв.

Він підкреслив, що Україна - найбільший транзитер російського газу, 80% наших експортних потоків проходить через цю країну. І цілком розумно прагнення «Газпрому» мінімізувати ризик залежності від транзитного монополіста, тим паче, на жаль, історія наших взаємин в цій частині далеко не безхмарна, зазначив О.Медведєв.

«Наша основна мета - забезпечити надійний безперервний потік газу до європейських клієнтів. Тому ми диверсифікуємо маршрути - і «Північний», і «Південний» потоки, і «Ямал - Європа» разом підвищують гнучкість і надійність наших постачань», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Північний потік», завдовжки 1,2 тисячі кілометрів, вже постачає російський газ до Німеччини. Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.

Комерційні постачання газу першою гілкою «Північного потоку» розпочалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої гілки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пуско-налагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, гілка буде готова до початку постачань газу в Європу.

Після виходу на проектну потужність обох гілок продуктивність «Північного потоку» складе 55 млрд куб. м газу за рік.

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