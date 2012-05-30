Нафта дешевшає на побоюваннях щодо зростання запасів у США

Світові ціни на нафту знижуються в середу в очікуванні тижневих статданих щодо запасів сировини в США, які можуть показати їх зростання до найвищого рівня з 1990 року, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.08 мск опустилася на 0,35 долара, або на 0,39%, - до 90,41 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,3 долара, або на 0,28%, - до 106,38 долара за барель.

Аналітики прогнозують, що Міненерго США в четвер повідомить про зростання запасів нафти в США за минулий тиждень на 800 тисяч барелів - до 383,3 мільйона барелів. Аналогічні дані в середу представить аналітична організація Американський інститут нафти (API).

Учасники торгів також звернули увагу на повідомлення від банку BNP Paribas, експерти якого знизили прогноз за вартістю нафти WTI на поточний рік на 7 доларів - до 100 доларів за барель і за цінами на нафту суміші Brent на 4 долари, до 115 доларів за барель.

Не порадували інвесторів і новини з Європи, згідно з якими рейтингове агентство Egan-Jones повідомило про зниження рейтингу Іспанії до "BB-" з "B", що підсилило побоювання за економіку єврозони в цілому і за попит на нафту з боку регіону.