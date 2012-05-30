КНДР проголосила себе ядерною державою

КНДР у своїй Конституції проголосила себе "ядерною державою", внісши відповідну поправку.

Про це сьогодні повідомило пропхеньянське інформаційне агентство Тьосен цусін, що базується в японській столиці, передає ІТАР-ТАСС.

Подібні зміни в Конституції КНДР аналітики агентства пов'язують з бажанням Пхеньяну добитися міжнародного визнання як ядерної держави. Поправку до Конституції було внесено на сесії Верховних народних зборів КНДР у квітні цього року.

За даними Тьосен цусін, північнокорейська Конституція тепер називається не "Конституція Кім Ір Сіна", а "Конституція Кім Ір Сіна - Кім Чен Іра". Тим самим новий північнокорейський лідер Кім Чен Ін віддав дань пошани своєму батькові, який раптово помер наприкінці минулого року. Тим часом, на конференції Трудової партії Кореї 11 квітня за Кім Чен Іром вже було навіки закріплено пост генерального секретаря ТПК.

Конституцію КНДР було прийнято на першій сесії Верховних народних зборів КНДР п'ятого скликання 27 грудня 1972 року. До теперішнього часу зміни до неї вносилися лише один раз - в квітні 1992 року.