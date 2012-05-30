Туркменістан закликає країни СНД ділитися своїми газопроводами

Ашхабад. Туркменістан закликає країни СНД максимально використовувати свої транзитні переваги при співпраці в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив, виступаючи на засіданні Ради голів урядів країн СНД, яке проходить в Ашхабаді.

«Через свій потенціал і географічне положення практично всі країни СНД є реальними або потенційними учасниками міжнародної взаємодії в енергетичній сфері. І в цьому контексті всі ми зацікавлені саме в максимальному задіюванні своїх енергетичних потужностей і транзитних переваг», - заявив Президент Туркменістану.

Він зазначив, що необхідно «наочно і вдумливо» проаналізувати стан справ у цій сфері, оцінити можливості кожної з країн щодо реальної інтеграції в глобальні енергетичні процеси шляхом реалізації міжнародних проектів на просторі Співдружності.

«Туркменістан готовий до такого обговорення і пропонує розпочати діалог з питань транспортування енергоресурсів, забезпечення безпеки і надійності їх поставок, вироблення ясних і чітких принципів діяльності наших держав на міжнародних ринках енергоносіїв», - заявив Г.Бердимухамедов.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров планує в ході зустрічі з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим у рамках саміту голів урядів СНД обговорити питання можливості транзиту газу через територію РФ у разі прямих його поставок з Туркменістану.

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