За УРП щодо Скіфської та Фороської ділянок інвестори заплатять до бюджету по 2,4 млрд грн
Мінімальний розмір спеціального платежу (премії) до державного бюджету, який вноситься інвестором протягом десяти днів після підписання угоди про розділ продукції (УРП) - вуглеводнів, які видобуватимуться на Скіфській і Фороській ділянках Чорноморського шельфу, повинен скласти не менше 2,4 млрд грн по кожній ділянці.
Про це йдеться в оприлюднених на урядовому сайті постановах Кабінету Міністрів України № 454 і № 455 від 23 травня ц.р.
Як наголошують у постанові, мінімальний обсяг інвестицій на першому етапі геологорозвідувальних робіт повинен становити не менше 1,6 млрд грн по кожній ділянці.
Обсяг інвестицій на другому етапі, в тому числі дослідно-промислової експлуатації, як і сумарний обсяг інвестицій, необхідних, зокрема, для промислової розробки, визначається за умовами конкурсу. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору будуть компенсовані його витрати, встановлена на рівні 70%, а частка держави в прибуткової продукції повинна складати не менше 20%.
Передбачається, що дані угоди будуть укладені на 50 років.
Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький заявив, що конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) з розвідки і видобутку природного газу на Скіфській і Фороській ділянках шельфу Чорного моря планують оголосити до 30 травня.
Площа Скіфської ділянки становить 16,698 тис. кв. км, Фороської - 13,615 тис. кв. км.