Зміну класифікації споживачів електроенергії доопрацює робоча група

Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) ухвалила рішення створити робочу групу для доопрацювання своєї постанови «Про внесення змін до порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенем напруги».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член Комісії Юрій Андрейчук під час круглого столу, що відбувся в НКРЕ 29 травня за ініціативою Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

Звертаючись до присутніх, він попросив їх упродовж тижня представити НКРЕ свої пропозиції щодо доопрацювання постанови з урахуванням побажань споживачів електроенергії. «Для розгляду цих пропозицій ми створимо робочу групу у складі Міненерговугілля, АМК і представників споживаючих підприємств, яка почне свою роботу 12 травня», - сказав Ю.Андрейчук.

Під час круглого столу представники ряду українських підприємств виступили з критикою нинішньої редакції постанови НКРЕ, прийняття якої, на їхню думку, веде до необгрунтованого подорожчання електроенергії.

Так, віце-президент Об'єднання роботодавців підприємств легкої промисловості Дмитро Попов відзначив, що категорично не згоден з пунктом постанови НКРЕ, яким скасовується поняття «точка продажу електроенергії». В результаті, за його словами, низку підприємств легпрому буде штучно виведено з 1-го класу електроспоживання у 2-й. «Наприклад, у текстильних підприємств легкої промисловості, насправді, дуже великі витрати електроенергії. Звичайно, наші обсяги не порівняти зі споживанням електросталеплавильних печей, але в структурі собівартості виробництва тканин електроенергія теж займає велику частку. При цьому ціла низка підприємств легпрому підключені напряму до шин електростанцій, такі підприємства володіють власними трансформаторами, електромережами і самі їх обслуговують. Тому ми не хочемо нікому платити за те, що самі робимо - це просто абсурдно», - сказав Д.Попов і зазначив: «І коли представники НКРЕ заявляють, що змінюють критерії оцінки визначення класів споживання, для того щоб боротися з перехресним субсидуванням, ми не розуміємо, де воно в нашому випадку. Виходить абсолютно навпаки - переводячи нас у другий клас, вони хочуть, щоб ми платили за ту послугу, яку самі собі надаємо».

Він також відзначив, що якщо українським текстильним підприємствам підвищать вартість електроенергії, вони не витримають конкуренції з китайським імпортом.

У свою чергу, директор Дергачевського моторобудівного заводу (Харківська обл.) Володимир Ходарев відзначив, що постанова НКРЕ робить нерентабельною роботу його підприємства. «Маючи пряме підключення до електростанції, ми щомісячно несемо витрати з обслуговування ліній високовольтних передач. Змінюємо дроти, ізолятори, розчищаємо просіки під дротами, утримуємо трансформаторні підстанції - все це ми робимо своїми силами, тобто ми несемо всі витрати з доставки електроенергії від електростанції на підприємство. Природно, ми вважали, що маємо право на отримання електроенергії за першим класом. Тепер нам говорять, що ми мусимо платити обленерго за другим класом, тому що поняття точки підключення зникає, але хто мені має платити за ті втрати, які несе завод з обслуговування електромереж?», - сказав В.Ходарев.

На його думку, нинішні проблеми споживачів електроенергії багато в чому пов'язані з тим, що багато підприємств змусили передати свої власні підстанції на баланс обленерго. «Заводи будували і обслуговували свої підстанції з часів СРСР, але потім через всілякі органи влади їх змусили передати ці підстанції. При цьому нам обіцяли, що електроенергія все одно буде поставлятися за першим класом. Але пройшло три роки і всі забули, що це наші підстанції, і стали виставляти нам другий клас», - наголосив В.Ходарев.

Головний енергетик ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Олег Бриков відзначив, що якщо для деяких підприємств ціна на електроенергію не така критична, то для інших вона є найважливішою складовою собівартості продукції. «Для них переведення в 2-й клас може, дійсно, стати катастрофою. Можна навіть сказати, що як для хімпідприємств, що виробляють азотні добрива, природний газ є не паливом, а сировиною, так і для електросталеплавильних заводів електроенергія, становлячи більш як 50% в собівартості кінцевої продукції, швидше, не енергоносій, а сировина», - сказав О.Бриков.

У зв'язку з цим, за його словами, однією з вимог феросплавних підприємств є внесення в постанову НКРЕ про зміну порядку визначення класів споживачів поняття технологічної електроенергії. «Ми вважаємо, що ціноутворення на технологічну електроенергію для металургійної промисловості має бути диференційованим», - зазначив представник ЗЗФ.

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, перестане належати до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу низка великих українських підприємств. На думку експертів, зокрема, це може торкнутися ПАТ «Шосткінський завод хімічних реактивів», АТ «Донецький електрометалургійний завод» і ПАТ «Стахановський завод феросплавів», в результаті тариф на електроенергію для цього підприємства збільшиться майже на 30%.