Україна «крок за кроком» наближається до вирішення спірних газових питань – Азаров
Ашгабат. Україна поступово в ході переговорів із Росією наближається до вирішення спірних газових питань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на брифінгу після закінчення переговорів із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим після саміту голів урядів СНД в Ашгабаті.
«Крок за кроком ми наближаємося. Крок за кроком (до вирішення питань – УНІАН)», - сказав М.Азаров, відповідаючи на запитання УНІАН.
При цьому він зазначив, що в ході переговорів із Д.Медведєвим обговорювалося питання можливості транзиту газу через Росію з Туркменістану, а також питання перегляду газових контрактів.
«Я Вам Америку не відкрию, якщо скажу, що в черговий раз ця тема обговорювалася. Чи ви сумніваєтеся в цьому?», - сказав М.Азаров.
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