ДTEK Holdings Limited надала «ДТЕК Дніпроенерго» кредитну лінію на 220 млн. грн

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» залучила у кіпрської DTEK Holdings Limited відновлювану кредитну лінію в доларах США на суму, еквівалентну 220 млн. грн (за курсом НБУ), сказано у повідомленні «ДТЕК Дніпроенерго».

Згідно з повідомленням, відповідний договір підписано 25 травня, ефективна ставка за користування кредитом становить 9,8% річних у доларах.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25%+1 акція – НАК «Енергетична компанія України», решта акцій належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).