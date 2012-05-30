Бойко вважає високі ціни на газ загрозою енергетичній безпеці України
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко вважає високі ціни на імпортний газ загрозою енергетичній безпеці держави. Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля з посиланням на інтерв'ю Ю.Бойка CNN.
«Я вважаю, що екстремально високі ціни на газ сьогодні згідно з контрактом, підписаним попереднім прем'єр-міністром, є реальною загрозою для енергетичної незалежності України», - сказав міністр.
Ю.Бойко зазначив, що Україна активно реалізує політику, спрямовану на підвищення енергоефективності й диверсифікації шляхів та джерел поставок енергетичних ресурсів.
«За дорученням Президента України Віктора Януковича ми проводимо політику диверсифікації шляхів енергопостачання й джерел енергетичних ресурсів. Енергоефективність є ключовим питанням енергетичної політики України. Важливо мінімізувати виробництво електроенергії з газу, замінити його вугіллям, яке є національним енергетичним ресурсом, і диверсифікувати шляхи поставок енергоресурсів, особливо газу. Ми працюємо в цьому напрямку щодня», - підкреслив міністр.
Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.
Україна добивається перегляду газових контрактів із РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.
Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.
Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м. Ціна природного газу в другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за тис. куб. м із 416 дол. у першому кварталі.
НАК «Нафтогаз України» прогнозує середньорічну ціну на газ, що поставляється в Україну, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.
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