Україна врятує Європу від проблем із недопостачанням газу з Росії

Українські газові сховища можуть служити для зберігання газу країнами Європи і бути ефективним резервом для уникнення ситуацій з браком російського газу в періоди пікового споживання.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

«Якщо Європа проводитиме політику закачування газу в українські сховища влітку і відкачування взимку, це буде дійсно ефективним шляхом для уникнення ситуацій з недопоставкою російського газу. В Україні є дуже великі газові сховища на кордоні з Європейським Союзом», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він відзначив, що проблема з недопоставкою російського газу, з якою зіткнулися європейські споживачі в період екстремальних холодів цього року, була викликана недостатніми обсягами поставок газу Росією.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» запропонував російському ВАТ «Газпром» укласти додаткову угоду про використання українських підземних сховищ газу (ПСГ) для забезпечення поставок російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» має 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію і виконують наступні основні функції: регулюють сезонні нерівномірності газопостачання в Україні; компенсують коливання у споживанні природного газу в європейських країнах.

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