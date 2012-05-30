ДТЕК у першому кварталі збільшив експорт електроенергії на 80%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у січні-березні ц.р. збільшив експорт електроенергії на 80,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1 млрд 812,1 млн кВт/г, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії збільшився завдяки поновленню комерційних поставок до Польщі та Молдови, а також збільшенню поставок у європейському (Словаччина, Угорщина, Румунія) та білоруському напрямках.

У першому кварталі ц.р. сумарний відпуск електроенергії зріс на 58,7% - до 14,8 млрд кВт г, закупівля в Оптовому ринку електроенергії для постачання споживачам виросла на 158% - до 9,4 млрд кВт/г.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта« Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.