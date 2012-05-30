«Укргідроенерго» збільшить статутний капітал на 4,8 млрд грн

ПАТ «Укргідроенерго» прийняло рішення збільшити статутний капітал на 4,807 млрд грн шляхом розміщення акцій існуючої номінальної вартості, говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, рішення про збільшення статутного капіталу прийнято відповідно до наказу НАК «Енергетична компанія України» від 28 травня 2012 № 43.

У повідомленні вказується, що «Укргідроенерго» має намір провести розміщення 480 713 413 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн за акцію.

При цьому наголошується, що статутний капітал планується збільшити за рахунок внесення в якості оплати за додатково випущені акції ПАТ «Укргідроенерго» державного майна, переданого на баланс компанії відповідно до розпорядження КМУ від 10 грудня 2008 року № 1595-р.

Зокрема, дане розпорядження Кабміну передбачає передачу державного майна, створеного за рахунок державних коштів, що виділяються для будівництва Дністровської ГАЕС, з балансу ВАТ «Дністровська ГАЕС» на баланс «Укргідроенерго».

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об'єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена ​​потужність дев'яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ «Укргідроенерго» належать державі в особі НАК «Енергетична компанія України».

У 2011 році «Укргідроенерго» скоротило чистий прибуток на 36,5%, або на 175,416 млн грн, у порівнянні з 2010 роком - до 305,12 млн грн.

«Укргідроенерго» в І кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року збільшило прибуток на 50,6% - до 162 млн грн.

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