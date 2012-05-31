Нафта дешевшає на побоюваннях за економіки Європи та США

Світові ціни на нафту знижуються в четвер на тлі стурбованості щодо можливого посилення боргової кризи в єврозоні і слабких статданих з ринку житла США, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.39 мск опустилася на 0,19 долара, або на 0,22%, - до 87,63 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,29 долара, або на 0,28%, - до 103,18 долара за барель.

"Люди бояться витрачати гроші на тлі ускладнення економічної ситуації в Іспанії", - сказав агентству Bloomberg гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt).

З песимізмом на ринках були сприйняті дані про те, що індекс, який відображає динаміку обсягу незавершених угод із продажу будинків на вторинному ринку США, в квітні скоротився на 5,5%, в порівнянні з березнем, - до 95,5 пункту, хоча аналітики вважали, що показник не змінився.